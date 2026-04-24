Bandi per formazione di docenti e ATA e dispositivi digitali in comodato d’uso oltre 300 milioni di euro stanziati tempo fino al 12 maggio per l’adesione

Sono stati pubblicati oggi gli avvisi relativi a bandi per la formazione di docenti e personale ATA, con un finanziamento complessivo superiore a 300 milioni di euro. I fondi sono destinati anche all’acquisto di dispositivi digitali in comodato d’uso. Le adesioni devono essere presentate entro il 12 maggio. Le iniziative si rivolgono alle istituzioni scolastiche interessate a partecipare alle attività di formazione e acquisto di strumenti tecnologici.

Sono stati pubblicati oggi gli avvisi per la realizzazione di percorsi formativi per i docenti e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché per l’acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di tablet, personal computer, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso ai docenti, nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione professionale dell’intero personale scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Formazione docenti 2025/2026, sul tavolo ministeriale 3,6 milioni di euro: la UIL Scuola chiede tutele per gli ATA e l’uso dei risparmi della Carta del DocenteIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato la bozza per il nuovo contratto integrativo sull'aggiornamento professionale.

San Giuliano Terme, fondi sfitti in comodato d'uso gratuito: c'è tempo fino al 31 marzoL'avviso pubblico è rivolto a commercianti, imprenditori, associazioni culturali, laboratori artistici e a chi voglia testare la propria idea...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Audiovisivo, Bando Formazione 2026: stanziati 771.000 Euro; Formazione RESTART per i bandi promozionali anno 2026 promossi dalla CCIAA di Napoli - venerdì 17 aprile 2026 e lunedì 20 aprile 2026; Dote Scuola 2026; Formazione internazionale e tirocini: aprono i bandi per Medicina e Odontoiatria.

Fondazione Carisap: due bandi per 310 mila euro su alta formazione e comunità educanteRisorse per percorsi specialistici, reti territoriali e iniziative rivolte ai giovani: candidature solo online, con cofinanziamento e partenariati qualificati, attraverso il nuovo portale dedicato ... lanuovariviera.it

Nuovi bandi 2026: Camera di Commercio punta su formazione e mobilità per l’integrazione dei cittadini stranieriEntrambi i bandi sono aperti a una rete ampia di soggetti proponenti: enti del terzo settore, organizzazioni attive nei servizi alla persona e nelle attività di accoglienza, piccole e medie imprese, a ... varesenews.it

Il servizio di segnalazione dei #bandi per le associazioni promosso dal #CST, semplice e facilmente consultabile. Scopri le opportunità di : https://bit.ly/InformaBandi facebook

ONLINE IL NUOVO NUMERO DELLA NEWSLETTER #FormezComunica! Aggiornamenti su progetti, bandi, concorsi, eventi e formazione Vai qui per leggerla formez.it/newsletter-for… Per iscriverti formez.it/newsletter-for… x.com