formazione lavoro e inclusione la sfida di cometa e brightstar

Due organizzazioni collaborano per contrastare la dispersione scolastica attraverso programmi di formazione, lavoro e inclusione. Le iniziative mirano a favorire l’integrazione di giovani in difficoltà, offrendo percorsi di formazione professionale e opportunità di inserimento lavorativo. Le attività coinvolgono scuole e enti locali, con l’obiettivo di ridurre il numero di studenti che abbandonano prematuramente gli studi. La collaborazione si concentra su interventi strutturati e continui, lontano da soluzioni temporanee.

di Egidio Scala In un contesto sociale segnato da profonde trasformazioni del mercato del lavoro e da crescenti fragilità educative, il contrasto alla dispersione scolastica non può limitarsi a interventi isolati. Servono tempo, continuità e relazioni solide: una presenza capace di accompagnare ragazze e ragazzi nel loro percorso, trasformando il rischio di esclusione in una reale opportunità di crescita e riscatto. È da questa visione che nasce, nel 2019, la collaborazione tra Brightstar e Cometa, che prende forma nel progetto ’Seguiamo la Cometa’. Un’alleanza costruita giorno dopo giorno, che mette al centro i giovani della scuola professionale ’Oliver Twist’ e il loro cammino: un percorso in cui le fragilità diventano possibilità, e la formazione si traduce in esperienza concreta, vissuta e orientata al futuro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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