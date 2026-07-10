Nella prima sessione di prove libere della 6h Spa, Aston Martin ha registrato i tempi più veloci, precedendo le tre Ferrari 499P. La sessione ha visto le vetture del costruttore britannico dominare la classifica, con le Ferrari che si sono posizionate subito dietro. Questa prima fase di prove ha fornito indicazioni sulle prestazioni delle auto in vista delle qualifiche e della gara. Nessun altro dettaglio su tempi o posizioni è stato comunicato.

Aston Martin controlla le tre Ferrari 499P al termine della prima sessione di prove libere della 6h San Paolo, quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship. Harry Tincknell ha fermato il cronometro in 1.25.457 precedendo le Rosse di Antonio Fuoco (n. 50) e Antonio Giovinazzi (n. 51). Anche la 499P n. 83 AF Corse di Robert Kubica rientra nella prima parte della graduatoria. L’auto che ha vinto nel 2025 a Le Mans ha battuto l’Alpine n. 36, la BMW n. 20, Genesis n. 19, Peugeot n. 94, Genesis n. 17 e Cadillac Hertz JOTA n. 12. Un breve Full Course Yellow per la presenza di detriti presenti in curva 2 ha segnato una sessione che ha visto regolarmente tutte le auto presenti sul tracciato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - WEC, Aston Martin precede Ferrari nella FP1 della 6h Spa

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