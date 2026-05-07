Nella seconda sessione di prove libere del FIA World Endurance Championship a Spa, Alpine ha ottenuto il miglior tempo, confermando la prestazione già vista a Imola. La squadra ha registrato il miglior crono, mettendosi davanti alle altre vetture in pista. La sessione si è svolta senza incidenti di rilievo, con le monoposto che hanno completato i loro giri senza intoppi.

Come accaduto a Imola, Alpine risponde a Ferrari siglando il miglior tempo assoluto nella seconda sessione di prove libere del FIA World Endurance Championship. Jules Gounon precede Charles Milesi, l’Alpine n. 36 e la gemella n. 35 hanno battuto la BMW n. 20 e l’Aston Martin n. 009, rispettivamente affidate a Sheldon van der Linde e Alex Riberas. La BMW n. 15 segue nell’ordine davanti alla Ferrari n. 50, in vetta in mattinata grazie ad Antonio Fuoco. La coppia ha regolato la Peugeot n. 94, l’Aston Martin n. 007, la Ferrari n. 83 AF Corse e la Toyota n. 7. Due red flag hanno segnato il turno: una per detriti in curva 1 e 5 ed una per un problema all’ultima chicane per la Lexus RC F GT3 n.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, 6h Spa: Alpine chiude la giornata in vetta con il miglior tempo nella FP2

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