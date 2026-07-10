VW sacrifica 4 fabbriche | 120mila addetti alla porta

Notizia in breve

Il consiglio di sorveglianza di Volkswagen si è riunito a Wolfsburg per discutere la chiusura di quattro fabbriche. La decisione comporterà il licenziamento di circa 120.000 lavoratori. La riunione ha riguardato il piano di ristrutturazione più difficile mai affrontato dal gruppo, che mira a riorganizzare le sue attività e ridurre i costi. La comunicazione ufficiale sulla chiusura delle fabbriche è attesa nelle prossime ore.