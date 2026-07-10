VW sacrifica 4 fabbriche | 120mila addetti alla porta
Il consiglio di sorveglianza di Volkswagen si è riunito a Wolfsburg per discutere la chiusura di quattro fabbriche. La decisione comporterà il licenziamento di circa 120.000 lavoratori. La riunione ha riguardato il piano di ristrutturazione più difficile mai affrontato dal gruppo, che mira a riorganizzare le sue attività e ridurre i costi. La comunicazione ufficiale sulla chiusura delle fabbriche è attesa nelle prossime ore.
Consiglio di sorveglianza fiume, a Wolfsburg, per definire il futuro del gruppo Volkswagen alle prese con il piano di ristrutturazione più doloroso della sua storia. Solo oggi si conoscerà nei particolari quanto discusso fino a tarda ora con il Giornale già in stampa. Le ultimissime, riportate da Bild, venuta in possesso di documenti riservati, parlano di una riorganizzazione che costerebbe, a livello globale,120mila posti di lavoro, 20mila in più rispetto a quelli messi in conto. Tagli anche alla produzione con 4 fabbriche tedesche a fine corsa: Emden e Zwickau (2031), Hannover (2032) e Neckarsulm (2034). Tutti impianti malati di sovraccapacità, problema che interessa l'intero settore automotive europeo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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