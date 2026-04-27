Il 28 aprile si celebra Santa Gianna Beretta Molla, nota per aver scelto di mettere al primo posto la vita della bambina che portava in grembo. Durante la gravidanza, le è stato diagnosticato un tumore. Nonostante le cure possibili, ha deciso di continuare la gravidanza per proteggere la salute del bambino. Alla fine, ha sacrificato la propria vita per assicurare la nascita della figlia, dimostrando un profondo senso materno.

Santa Gianna Beretta Molla, scoperto un tumore in gravidanza, mette al primo posto la creatura che porta in grembo e preserva la sua bambina, sacrificando la propria vita con infinito amore di madre. Esempio e modello di madre cristiana, Santa Gianna Beretta Molla è nota per la scelta di rimandare le cure di un tumore in gravidanza pur di non nuocere alla bimba che portava in grembo. La sua santità però investe non solo questa scelta, ma tutta la sua vita. Nata a Magenta in provincia di Milano il 4 ottobre 1922, Gianna era la decima dei 13 figli di Alberto Beretta e Maria De Micheli. Viene cresciuta cristianamente e già in famiglia riceve gli insegnamenti evangelici che metterà in pratica anche una volta cresciuta.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 28 aprile, Santa Gianna Beretta Molla: sacrifica la sua vita per la bambina che porta in grembo

Notizie correlate

Bambina morta nel grembo della madre: la Procura apre un’inchiesta contro ignoti per lesioni colposeLodi, 11 marzo 2026 – Dalla felicità di arrivare al parto al dolore lancinante per la morte della nascitura.

Oggi 11 aprile, Santa Gemma Galgani: la giovane mistica che ha contemplato la Passione del SignoreGiovane mistica di grande bellezza, Santa Gemma Galgani ha contemplato particolarmente la Passione di Gesù vivendola su di sé nel corso della sua...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Brugherio torna a fiorire: inaugurati tre nuovi parchi cittadini; Si inaugura il grande parco inclusivo senza barriere e attorno nascono i nuovi parcheggi; In cammino insieme del 26 aprile 2026; Quattro nuovi parchi, tra inaugurati e futuri. Ma in città l’erba è alta come nella giungla.

Santa Gianna Beretta Molla - Amici del Santuario (@SantuarioSantaGianna) - facebook.com facebook