Finti addetti bussano alla porta Amia rinnova l' allerta truffe

A Verona si segnala un aumento di casi in cui persone travestite da addetti di Amia cercano di entrare nelle case dei cittadini. L'azienda ha diffuso un avviso ufficiale per mettere in guardia la popolazione da questi tentativi di truffa. Le autorità invitano i cittadini a verificare l'identità di chi si presenta alla porta e a contattare le forze dell'ordine in caso di sospetti.

Cresce l'allarme a Verona per la presenza di malintenzionati che si spacciano per dipendenti di Amia nel tentativo di accedere alle abitazioni private. Diverse segnalazioni sono giunte negli ultimi giorni da cittadini preoccupati, descrivendo un modus operandi ricorrente basato sulla richiesta di.🔗 Leggi su Veronasera.it

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