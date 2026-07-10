Un carabiniere ha evitato il suicidio di un uomo di circa 40 anni in una telefonata di emergenza. L'agente ha rassicurato l’uomo, promettendo che avrebbe trovato un amico e che si può superare il momento difficile. La conversazione si è svolta nella giornata del 10 luglio in una località della provincia di Livorno. L’intervento rapido ha impedito che l’uomo portasse a termine il gesto estremo.

Donoratico (Livorno), 10 luglio 2026 – “Ti posso garantire che trovi un amico, ci si può rialzare”. È così, con una promessa di speranza sussurrata attraverso la cornetta di un telefono, che un carabiniere ha salvato la vita di un uomo di circa 40 anni che aveva deciso di farla finita. Una storia di disperazione ma anche un lavoro di profonda umanità da parte del militare. È successo nel pomeriggio di martedì 7 luglio a Donoratico, frazione di Castagneto Carducci. La telefonata registrata. Tutto inizia quando alla centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Cecina arriva una chiamata al 112. Dall'altra parte del telefono c'è un quarantenne, originario di un'altra provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vuole farla finita, carabiniere al telefono lo salva: “Parla con me, ti garantisco che trovi un amico. Ci si può rialzare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CHE NOTIZIA! IL FIGLIO DI SARA VIENE PORTATO VIA DAVANTI A ILARY E AI SUOI AMICI!

Notizie e thread social correlati

Ragazzo in lacrime sui binari, vuole farla finita: polizia blocca la circolazione dei treni e lo salvaUn ragazzo si è presentato sui binari in stato di forte emozione, piangendo e manifestando l’intenzione di togliersi la vita.

Esce da scuola e scrive alla madre che vuole farla finita: 15enne pontino rintracciato dalla Polizia LocaleNel pomeriggio di ieri a Latina, un ragazzo di 15 anni che aveva lasciato la scuola ha scritto un messaggio alla madre annunciando l’intenzione di...

Temi più discussi: Sono stati bravi a fermarsi invece di avventurarsi; Donna salvata dai carabinieri dopo un tentativo di togliersi la vita a San Vittore Olona; Catamarano in avaria si scuffia, salvato il diportista; Si arrampica sul cancello e si ferisce per farla finita: salvato dai carabinieri.

Vuole farla finita, carabiniere al telefono lo salva: Parla con me, ti garantisco che trovi un amico. Ci si può rialzareTragedia scongiurata a Donoratico. Un quarantenne chiama il 112 annunciando il gesto estremo. L’operatore si mette a nudo, gli racconta i suoi problemi personali: Anch’io ho avuto problemi. Ne parlia ... lanazione.it

Il salvataggio del carabiniere. Si ammanetta sulla scogliera all’uomo che vuole farla finita: Se cadi tu, cado anch’io con teSi è temuto davvero il peggio l’altra sera a Numana. Il sole stava tramontando e una tragedia si sarebbe di certo consumata se non fosse stato per l’umanità di una squadra di militari. Sono stati i ... ilrestodelcarlino.it