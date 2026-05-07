Esce da scuola e scrive alla madre che vuole farla finita | 15enne pontino rintracciato dalla Polizia Locale

Da dayitalianews.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di ieri a Latina, un ragazzo di 15 anni che aveva lasciato la scuola ha scritto un messaggio alla madre annunciando l’intenzione di farla finita. La Polizia Locale ha avviato immediatamente le ricerche e, in breve tempo, è riuscita a rintracciarlo. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra familiari e autorità, che hanno seguito con attenzione gli sviluppi della situazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di ieri a Latina, dove un ragazzo di 15 anni si era allontanato dopo la scuola facendo perdere le proprie tracce. A far scattare l’allarme è stato un messaggio inviato alla madre, nel quale il giovane manifestava un profondo disagio e l’intenzione di compiere un gesto estremo. L’allarme lanciato dalla famiglia. Il ragazzo, originario di un piccolo centro della provincia pontina, non aveva fatto rientro a casa dopo le lezioni. I familiari, preoccupati dal contenuto dell’ultimo messaggio ricevuto, hanno immediatamente segnalato la scomparsa al comando della Polizia Locale di Latina.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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