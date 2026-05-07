Esce da scuola e scrive alla madre che vuole farla finita | 15enne pontino rintracciato dalla Polizia Locale

Nel pomeriggio di ieri a Latina, un ragazzo di 15 anni che aveva lasciato la scuola ha scritto un messaggio alla madre annunciando l’intenzione di farla finita. La Polizia Locale ha avviato immediatamente le ricerche e, in breve tempo, è riuscita a rintracciarlo. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra familiari e autorità, che hanno seguito con attenzione gli sviluppi della situazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di ieri a Latina, dove un ragazzo di 15 anni si era allontanato dopo la scuola facendo perdere le proprie tracce. A far scattare l’allarme è stato un messaggio inviato alla madre, nel quale il giovane manifestava un profondo disagio e l’intenzione di compiere un gesto estremo. L’allarme lanciato dalla famiglia. Il ragazzo, originario di un piccolo centro della provincia pontina, non aveva fatto rientro a casa dopo le lezioni. I familiari, preoccupati dal contenuto dell’ultimo messaggio ricevuto, hanno immediatamente segnalato la scomparsa al comando della Polizia Locale di Latina.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Esce da scuola e scrive alla madre che vuole farla finita: 15enne pontino rintracciato dalla Polizia Locale Notizie correlate Esce da scuola e scompare dopo un messaggio alla madre: paura per un 15enneE’ stato in breve tempo rintracciato e riaffidato ai genitori il giovane di 15 anni scomparso a Latina dopo essere uscito da scuola. Bambino di due anni esce di casa e vaga senza meta, riconsegnato alla madre dalla Polizia LocaleFondamentale l'intervento di un passante, che è anche referente del Controllo di Vicinato. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Firenze, si entra a scuola e poi si esce a giocare in strada (chiusa al traffico); Bandi e Avvisi; La democrazia climatica di Santa Marta per uscire dall’era fossile; Calendario scolastico 2026/27, quando inizia la scuola a settembre: le date per regione [AGGIORNATO]. Esce da scuola e muore a 12 anni schiacciata da un albero cadutoUna ragazzina di 12 anni morta schiacciata da un albero a Bisceglie, un elettricista 38enne ucciso da un palo della luce a Taranto, un altro operaio ferito dalla caduta di cassoni carichi di frutta a ... quotidiano.net Maddaloni , esce da scuola e scompare: 16enne ritrovato alla stazione di CasertaÈ stato ritrovato dalla Polizia di Stato alla stazione ferroviaria di Caserta un minore di 16 anni che era scomparso all'uscita di scuola, a Maddaloni. I genitori aspettavano che il ragazzo tornasse ... ilmattino.it BERRETTINI ESCE ALL’ESORDIO DA ROMA E SCIVOLA ANCORA NEL RANKING Il romano cede in due set ad Alexei Popyrin (6-2 6-3) sul Campo Centrale del Foro Italico. Per Berrettini è la settima sconfitta stagionale a livello ATP sulla terra rossa: un k x.com Finito l’ultimo della trilogia, qualcuno sa quando esce “strange maps” o se è già disponibile da qualche parte Grazie! - facebook.com facebook