Ragazzo in lacrime sui binari vuole farla finita | polizia blocca la circolazione dei treni e lo salva

Un ragazzo si è presentato sui binari in stato di forte emozione, piangendo e manifestando l’intenzione di togliersi la vita. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente, interrompendo la circolazione dei treni nelle vicinanze per garantire la sua sicurezza. Dopo averlo avvicinato, gli agenti sono riusciti a convincerlo a desistere dal suo gesto e a ricevere assistenza. La circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo circa un’ora di intervento.

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