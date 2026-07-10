Andrea De Nicolao ha annunciato il suo ritorno in squadra, dichiarando di voler ripagare la passione dei tifosi. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori, con l’atleta che ha espresso la volontà di contribuire alla squadra. L’annuncio ha avuto un impatto immediato, creando entusiasmo tra i supporter e riaccendendo le aspettative per la stagione. De Nicolao ha sottolineato la volontà di mettere in campo impegno e determinazione per la nuova sfida.

A volte basta una mossa per cambiare la prospettiva delle cose. Il botto provocato dall’annuncio di Andrea De Nicolao in biancorosso è come un fuoco artificiale che illumina improvvisamente il cielo. Perché fa capire alcune cose: prima di tutto che, contrariamente a quanto si pensava, la società ha i mezzi per puntare in alto, altrimenti un giocatore così non lo prendi e poi che Pesaro è ancora in grado di attirare un nome importante. L’accordo con il play classe ‘91 (compirà 35 anni il 21 agosto), sinonimo di esperienza e affidabilità per i compagni di squadra in campo e fuori, è valido fino al termine della stagione 202728, con uscita bilaterale entro la conclusione di quest’annata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vuelle, Andrea De Nicolao accende i motori: "Ora voglio ripagare la passione dei tifosi"

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