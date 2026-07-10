Vuelle Andrea De Nicolao accende i motori | Ora voglio ripagare la passione dei tifosi
Andrea De Nicolao ha annunciato il suo ritorno in squadra, dichiarando di voler ripagare la passione dei tifosi. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i sostenitori, con l’atleta che ha espresso la volontà di contribuire alla squadra. L’annuncio ha avuto un impatto immediato, creando entusiasmo tra i supporter e riaccendendo le aspettative per la stagione. De Nicolao ha sottolineato la volontà di mettere in campo impegno e determinazione per la nuova sfida.
A volte basta una mossa per cambiare la prospettiva delle cose. Il botto provocato dall’annuncio di Andrea De Nicolao in biancorosso è come un fuoco artificiale che illumina improvvisamente il cielo. Perché fa capire alcune cose: prima di tutto che, contrariamente a quanto si pensava, la società ha i mezzi per puntare in alto, altrimenti un giocatore così non lo prendi e poi che Pesaro è ancora in grado di attirare un nome importante. L’accordo con il play classe ‘91 (compirà 35 anni il 21 agosto), sinonimo di esperienza e affidabilità per i compagni di squadra in campo e fuori, è valido fino al termine della stagione 202728, con uscita bilaterale entro la conclusione di quest’annata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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