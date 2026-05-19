Da più di sessant’anni, alcuni tifosi si amano della Vuelle, una squadra di pallacanestro, e sono pronti a fare lunghe file per acquistare i biglietti delle partite, preferendo ancora il metodo tradizionale rispetto all’acquisto online. Uno di loro, che ha iniziato a seguire la squadra all’età di 12 anni, oggi a 71 anni, continua a sostenere la stessa passione. La scena si ripete ogni volta che si avvicina una partita importante, con tifosi che si presentano presto per assicurarsi un posto, nonostante le difficoltà con i circuiti digitali.

Tutti in fila per la Vuelle. Perché non tutti sono capaci a usare i circuiti online per comprare i biglietti – l’età media degli abbonati della Vuelle è piuttosto alta -, ma anche perché un po’ dà gusto ritrovarsi in carne e ossa con altri a condividere le emozioni e l’ansia della vigilia di gara5 contro Rimini, per caricarsi a vicenda e anche farsi coraggio, perché la ‘bella’ nei playoff è una partita senza appello e in 40’ si rischia di ritrovarsi all’improvviso da una battaglia furiosa per la semifinale al lettino sulla spiaggia. "Sono fiducioso. Non può andar male perché il 19 maggio è una giornata speciale scolpita nel cuore di tutti noi, il giorno del primo scudetto – dice Flavio Angelini con gli occhi lucidi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caccia al biglietto. Vuelle, storie d’amore: "La prima partita a 12 anni. Ora a 71 la stessa passione"

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