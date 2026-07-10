L'iniziativa “Vota il gol” dell’Associazione italiana calciatori ha aperto le votazioni per i candidati al premio del miglior gol stagionale. La fase di voto si è aperta il 10 luglio e durerà fino a una data ancora da definire, coinvolgendo tifosi e appassionati. I candidati sono stati selezionati tra le reti segnate durante le partite ufficiali della stagione. I risultati verranno annunciati in vista del Gran Galà del Calcio, evento che premia le eccellenze della stagione.

“VOTA IL GOL”, anche quest’anno, aprirà la fase di avvicinamento al Gran Galà del Calcio AIC 2026. Prende il viaoggi, 10 luglio, il concorso che accompagnerà il pubblico verso l’evento in programma il prossimo 2 settembre al Teatro alla Scala di Milano, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori con la partecipazione della Lega Calcio Serie A e prodotto da Gianluca Cannizzo per Wonder Project S.r.l. in collaborazione con Demetrio Albertini per DA S.r.l. L’apertura delle votazioni metterà in competizione le dieci migliori reti segnate nel corso della Serie A Enilive 20252026 selezionate da Rivista Undici. Saranno poi tifosi e appassionati a eleggere, con il loro voto, la rete più bella della stagione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘Vota il gol’, l’iniziativa dell’Aic in vista del Galà del calcio: ecco chi sono i candidati

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