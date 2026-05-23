elezioni salerno 2026 quando si vota e chi sono i candidati

Gli elettori di Salerno sono tra i 6,6 milioni di cittadini italiani chiamati alle urne il 24 e 25 maggio per le elezioni amministrative. In questa tornata si voterà per il rinnovo delle Giunte e dei Consigli Comunali, comprese le candidature in corsa per la città. I cittadini dovranno esprimere il loro voto in entrambe le giornate, secondo le modalità previste dalla legge. Sono attese le decisioni degli elettori riguardo alle liste e ai candidati in competizione.

Anche gli abitanti di Salerno tra i 6,6 milioni di italiani chiamati alle urne per la tornata di elezioni delle Amministrative del 24 e 25 maggio: gli elettori dovranno votare per il rinnovo delle Giunte e dei Consigli Comunali. Elezioni Salerno, i candidati sindaco. Nella città campana ci sono 8 candidati sindaco. Tra loro Vincenzo De Luca, che della città è stato sindaco già 4 volte e che torna per la fascia tricolore dopo dieci anni alla guida della Regione Campania. Corre senza il simbolo del Pd, ma con il sostegno di sette liste: Progressisti per Salerno, Salerno per i Giovani, A Testa Alta, Cristiani Democratici, Avanti-Psi, Insieme per Salerno e Davvero Ecologia&Diritti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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