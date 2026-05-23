Le elezioni comunali a Venezia si svolgeranno domenica 24 e lunedì 25 maggio. Sono tra i 894 Comuni italiani chiamati alle urne in questa tornata elettorale. Tra i candidati ci sono diversi esponenti politici e cittadini che si sono presentati per la carica di sindaco. Le votazioni si svolgeranno in due giorni, con le urne aperte nelle due giornate. Non sono stati comunicati dettagli sui programmi o sui nomi specifici dei candidati.

Urne aperte dalle 7 di domenica 24 maggio. Otto i candidati per la poltrona di primo cittadino nel comune lagunare Venezia è uno degli 894 i Comuni al voto in Italia per la tornata di elezioni in programma domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio. Nella città lagunare sono 8 gli aspiranti sindaco. A contendersi la fascia tricolore sono: Simone Venturini, candidato per il centrodestra, con una coalizione formata dai principali partiti di centrodestra e da una lista civica. Andrea Martella, attualmente senatore del Pd, candidato del centrosinistra, sostenuto dal campo largo (Pd-M5s-Avs) e ItaliaViva, Psi, +Europa, Radicali, Rifondazione Comunista. La coalizione si chiama ‘La stagione buona’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elezioni Venezia 2026, quando si vota e chi sono i candidati

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