Prende avvio la fase di votazione di 'Vota il Gol', concorso che precede il Gran Galà del Calcio Aic 2026. La competizione coinvolge il pubblico nella scelta del miglior gol e si inserisce nelle attività di avvicinamento all’evento. La fase di voto durerà fino a una data non ancora comunicata. La manifestazione si svolgerà in una data ancora da definire e rappresenta una delle iniziative collaterali al premio annuale dedicato al calcio.

Roma, 10 lug. - (Adnkronos) - Prende il via 'Vota il Gol' il concorso che accompagnerà il pubblico verso il Gran Galà del Calcio Aic 2026, in programma il prossimo 2 settembre al Teatro alla Scala di Milano, organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori con la partecipazione della Lega Calcio Serie A e prodotto da Gianluca Cannizzo per Wonder Project S.r.l. in collaborazione con Demetrio Albertini per DA S.r.l. L'apertura delle votazioni metterà in competizione le dieci migliori reti segnate nel corso della Serie A Enilive 20252026 selezionate da Rivista Undici. Saranno poi tifosi e appassionati ad eleggere, con il loro voto, la rete più bella della stagione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 'Vota il gol', anche quest'anno aprirà la fase di avvicinamento al Gran Galà Aic

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