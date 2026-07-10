Via al concorso ‘Vota il Gol’ in vista del Gran Galà del Calcio | chi sono i 10 candidati
È iniziato il concorso “Vota il Gol”, che permette al pubblico di scegliere il miglior gol della stagione. Dieci giocatori sono in corsa per il riconoscimento, con le votazioni aperte fino al giorno del Gran Galà del Calcio. L’evento si terrà il 2 settembre al Teatro alla Scala di Milano, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori e sostenuto dalla Lega Calcio Serie A. La produzione è curata da un’agenzia di comunicazione.
Roma – Prende il via "Vota il Gol" il concorso che accompagnerà il pubblico verso il Gran Galà del Calcio AIC 2026, in programma il prossimo 2 settembre al Teatro alla Scala di Milano, organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori con la partecipazione della Lega Calcio Serie A e prodotto da Gianluca Cannizzo per Wonder Project S.r.l. in collaborazione con Demetrio Albertini per DA S.r.l. L'apertura delle votazioni metterà in competizione le dieci migliori reti segnate nel corso della Serie A Enilive 20252026 selezionate da Rivista Undici. Saranno poi tifosi e appassionati ad eleggere, con il loro voto, la rete più bella della stagione.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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