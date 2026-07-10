Via al concorso ‘Vota il Gol’ in vista del Gran Galà del Calcio | chi sono i 10 candidati

Notizia in breve

È iniziato il concorso “Vota il Gol”, che permette al pubblico di scegliere il miglior gol della stagione. Dieci giocatori sono in corsa per il riconoscimento, con le votazioni aperte fino al giorno del Gran Galà del Calcio. L’evento si terrà il 2 settembre al Teatro alla Scala di Milano, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori e sostenuto dalla Lega Calcio Serie A. La produzione è curata da un’agenzia di comunicazione.