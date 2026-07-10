Nelle località turistiche e balneari della Toscana, le Misericordie registrano un aumento dell’attività durante l’estate. Il presidente della Federazione regionale ha affermato che in questa stagione l’impegno cresce notevolmente e che il supporto di volontari provenienti da altre aree è considerato importante. La situazione è stata segnalata il 10 luglio 2026 ad Arezzo.

Arezzo, 10 luglio 2026 – '' D'estate per le Misericordie delle località turistiche e balneari l'impegno aumenta molto e qualche 'rinforzo' da altri territori è prezioso - dice Alberto Corsinovi, presidente della Federazione regionale delle Misericordie -. L'iniziativa è nata pensando ai volontari più giovani, che magari sono studenti e non hanno grandi budget da spendere nelle ferie, ma non c'è una regola che escluda i meno giovani. E' anche una bella occasione di conoscenza e scambio di esperienze. In fondo Fratelli di Misericordia si è sempre, anche quando si va in vacanza.'' Le Misericordie che fanno parte di questa rete sono quelle di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Volontariato: nelle località più belle della Toscana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La classifica delle 50 spiagge più belle del mondo 2026: in lista 8 località italiane, sul podio 3 paradisi incontaminati (e lontani dall’overtourism)Otto spiagge italiane figurano nella classifica delle 50 più belle del 2026, con tre località che si trovano in aree incontaminate e lontane dal...

La Toscana sale sul podio del mare più bello in Italia: classifica 2026, ecco le località premiateLa Toscana si posiziona tra le regioni con il mare più bello in Italia secondo la classifica 2026.

Temi più discussi: Camicia blu nella versione estiva; Bosisio, missione sicurezza e decoro: pattugliamenti nella zona a lago; Arcola, un sabato sera di festa dedicato al mondo del volontariato locale; Indellicati nuova guida del tribunale: La lotta alle mafie sarà prioritaria Più personale? Parlerò col Ministero.

Volontariato: nelle località più belle della ToscanaArezzo, 10 luglio 2026 – ''D'estate per le Misericordie delle località turistiche e balneari l'impegno aumenta molto e qualche 'rinforzo' da altri territori è prezioso - dice Alberto Corsinovi, presid ... lanazione.it

Toscana, tre località nella top 10 del mare più amato: Monte Argentario, Forte dei Marmi e debutta ViareggioIl balzo più significativo è quello di Monte Argentario, che conquista il quinto posto assoluto con 2.528 voti, risalendo ben cinque posizioni rispetto all'estate 2025. Un risultato che conferma la cr ... lanazione.it