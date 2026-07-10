Volontariato | nelle località più belle della Toscana

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle località turistiche e balneari della Toscana, le Misericordie registrano un aumento dell’attività durante l’estate. Il presidente della Federazione regionale ha affermato che in questa stagione l’impegno cresce notevolmente e che il supporto di volontari provenienti da altre aree è considerato importante. La situazione è stata segnalata il 10 luglio 2026 ad Arezzo.

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Arezzo, 10 luglio 2026 – '' D'estate per le Misericordie delle località turistiche e balneari l'impegno aumenta molto e qualche 'rinforzo' da altri territori è prezioso - dice Alberto Corsinovi, presidente della Federazione regionale delle Misericordie -. L'iniziativa è nata pensando ai volontari più giovani, che magari sono studenti e non hanno grandi budget da spendere nelle ferie, ma non c'è una regola che escluda i meno giovani. E' anche una bella occasione di conoscenza e scambio di esperienze. In fondo Fratelli di Misericordia si è sempre, anche quando si va in vacanza.'' Le Misericordie che fanno parte di questa rete sono quelle di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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