La Toscana si posiziona tra le regioni con il mare più bello in Italia secondo la classifica 2026. Tra le località premiate ci sono le spiagge della Maremma e le acque dell’Arcipelago Toscano. La valutazione si basa su parametri come qualità delle acque, bellezza naturale e servizi offerti. Le destinazioni toscane sono state giudicate tra le migliori del paese, con un riconoscimento ufficiale per le aree più apprezzate dai visitatori.

Firenze, 5 giugno 2026 – Dalle spiagge dorate della Maremma alle acque cristalline dell'Arcipelago Toscano. Anche quest'anno la Toscana si ritaglia un posto d'onore nella guida ‘Il Mare più bello’ realizzata da Legambiente e Touring Club Italiano, che ogni anno passa in rassegna centinaia di comuni costieri italiani premiando le località capaci di coniugare qualità ambientale, tutela del territorio, servizi turistici e sviluppo sostenibile. Nell'edizione 2026 sono 30 le località italiane (20 di mare e 10 di laghi) che hanno ottenuto il massimo riconoscimento delle Cinque Vele, il vessillo assegnato alle destinazioni che si distinguono non soltanto per la bellezza del mare, ma anche per le politiche ambientali e la gestione sostenibile del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La Toscana sale sul podio del mare più bello in Italia: classifica 2026, ecco le località premiate

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