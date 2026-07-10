volley a3 modena volley ingaggia linda cabassa

Linda Cabassa è stata ingaggiata dal Modena Volley per la prossima stagione di Serie A3 femminile. La giocatrice arriva dalla Serie B e firma un contratto biennale. La società comunica di aver concluso l’accordo senza fornire dettagli economici. Cabassa si unisce al roster in vista dell’esordio in campionato, che si terrà tra poche settimane. La squadra si sta rafforzando con diversi acquisti per affrontare la nuova avventura.

Continua lo stillicidio degli annunci delle società femminili modenesi, che preparano la storica stagione d’esordio in A3: proseguendo nella tecnica di annunciare giocatrici ogni giorno, i due club cercano di guadagnare visualizzazioni sui social, e centimetri quadrati sui giornali, non senza qualche incidente di percorso, tipo dimenticarsi cognome di una nuova giocatrice sul comunicato stampa. La più attiva al momento è sicuramente Il Modena Volley femminile, che in attesa di annunciare ufficialmente nuovo sponsor V&V, prosegue a svelare la composizione della squadra che sarà affidata ad Ivan Tamburello: ieri è toccato al reparto delle... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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