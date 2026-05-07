Modena Volley A3 in vista Caccia a un titolo sportivo

La stagione sportiva delle serie nazionali di pallavolo sta per concludersi, con le competizioni di A1 maschile, A2 femminile e A3 che si avviano verso le ultime giornate. A pochi turni dalla fine, le squadre sono impegnate nelle ultime sfide per ottenere risultati importanti e qualificarsi alle fasi successive. La squadra di Modena si prepara a un'ultima partita, cercando di conquistare un risultato che possa qualificarsi per le competizioni future.

Ormai ai titoli di coda stagionali la A1 maschile, A2 Femminile ed A3, e con un solo turno ancora da giocare nel prossimo week end nei campionati minori, è comunque iniziata la "Rumba Estiva" del mercato dei giocatori e dei titoli sportivi, con tanto volley modenese protagonista, soprattutto al femminile. Modena Volley. Una delle protagoniste della prossima stagione sarà il Modena Volley femminile, attualmente in corsa per la promozione in B1 attraverso i playoff, ma che stando ai rumors che circolano con insistenza, dovrebbe partecipare al prossimo torneo dì A3, che nasce tra molto scetticismo nell’ambiente, per l’elevato squilibrio tra costi e visibilità, già evidenziato nel settore maschile.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Modena Volley, A3 in vista. Caccia a un titolo sportivo Notizie correlate Volley Maschile A3. Stadium disastrosa. Retrocessione in BStadium Mirandola 1SAV Trebaseleghe 3 (19/25 15/25 25/23 23/25) STADIUM MIRANDOLA: Sitti, Maletti 3, Grue 4, Spagnol 22, Galliani 11, Scaglioni 4,... Serie A3: anticipi e pausa nel weekend di volleysi avvicina il rush finale della stagione regolare, con l’ultima tornata di campionato che definisce gerarchie, accende la lotta per i playoff e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Modena Volley, A3 in vista. Caccia a un titolo sportivo; Modena espugna Trento, match point al PalaPanini per l’Europa; Modena vince ancora e va in Challenge. Per Trento, incredibile ma vero, altro infortunio!; Volley S3, il Tour della Schiacciata arriva a Modena: appuntamento venerdì al Parco Novi Sad. Modena Volley, A3 in vista. Caccia a un titolo sportivoIl club femminile ci arriverebbe tramite fusione con l’Osgb Campagnola. Volley Modena, il nodo stipendi è da risolvere prima dell’iscrizione. ilrestodelcarlino.it Pallavolo SL PlayOff 5 posto – Modena Volley è tornata in EuropaLa Valsa Group Modena conquista l’accesso alla Challenge Cup vincendo i Play Off 5° Posto, come era già accaduto ai canarini nel 2020/21. Grazie al successo di ieri sera per 3-1 contro l’Itas Trentino ... ivolleymagazine.it Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa di Modena Volley Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Anzani al centro con Perry libero. #Itas Trentino Vol - facebook.com facebook Pallavolo SL PlayOff 5 posto - Modena Volley è tornata in Europa x.com