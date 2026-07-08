kooij vince in volata la 5^ tappa del tour de france traeen resta in giallo

Notizia in breve

Olav Kooij ha vinto in volata la quinta tappa del Tour de France, che si è svolta tra De Lannemezan e Pau per una lunghezza di 158,3 km. La tappa ha rappresentato la prima vera volata di questa edizione della corsa. Kooij ha battuto il tedesco Max Kanter e il belga Tim Merlier, che erano tra i principali avversari nella volata finale. La maglia gialla, che indica la leadership generale, resta sulle spalle del corridore di Traeen.