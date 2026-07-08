Kooij vince in volata la 5^ tappa del Tour de France Traeen resta in giallo
Olav Kooij ha vinto in volata la quinta tappa del Tour de France, che si è svolta tra De Lannemezan e Pau per una lunghezza di 158,3 km. La tappa ha rappresentato la prima vera volata di questa edizione della corsa. Kooij ha battuto il tedesco Max Kanter e il belga Tim Merlier, che erano tra i principali avversari nella volata finale. La maglia gialla, che indica la leadership generale, resta sulle spalle del corridore di Traeen.
PAU (FRANCIA) - Olav Kooij ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2026, la De Lannemezan - Pau di 158,3 km. Il velocista della Decathlon CMA CGM Team conquista il successo nella prima vera volata di questa edizione della Grande Boucle, bruciando il tedesco Max Kanter (XDS Astana) e il belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Nella top 10 di giornata si inserisce anche Mads Pedersen (Lidl-Trek), che si tiene stretta la sua maglia verde. In ottica classifica generale resta tutto invariato, con il norvegese Torstein Traeen (Uno-X-Mobility) che mantiene la maglia gialla con un vantaggio di quasi 8' nei confronti di Tadej Pogacar (UAE Emirates) e Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Tour de France, Kooij vince la quinta tappa e Traeen sempre in gialloIl ciclista Olav Kooij ha vinto la quinta tappa del Tour de France, corsa tra Lannemezan e Pau di 158 km.
Tour de France: Kooij vince in volata a Pau, Torstein Træen resta in maglia giallaOlav Kooij ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2026, percorrendo 158 km da Lannemezan a Pau in volata.
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