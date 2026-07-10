Vola a 191,7 milioni il Jackpot del SuperEnalotto
Il Jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 191,7 milioni di euro, il montepremi in palio per la lotteria di questa sera, venerdì 10 luglio. Il “6” non è stato ancora centrato e il premio aumenta di conseguenza. La cifra rappresenta il massimo in palio attualmente in Italia per questa estrazione. Nessun giocatore ha ancora indovinato tutti i numeri vincenti.
Il “6” del SuperEnalotto continua a far sognare i giocatori di tutta Italia perché continua a nascondersi e il Jackpot non si ferma, vale sempre di più e arriva a 191,7 milioni di euro, montepremi in palio per il concorso di questa sera venerdì 10 luglio. In attesa del “colpo grosso” fanno festa tre persone che hanno centrato 1 punto 5 da 61.599,93 euro. La prima giocata vincente è stata realizzata a Solza (Bergamo) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Edicola La Coccinella situato in Via Roma, 35; la seconda a Mussolente (Vicenza) presso il punto di vendita Sisal A Botegheta situato in Via Vittoria, 34; la terza a Napoli presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via Monteoliveto, 24. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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