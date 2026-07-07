Nessun 6 né 5+1 sono stati centrati nel concorso Superenalotto di oggi, 7 luglio 2026. Sono stati invece vinti undici premi di categoria cinque, ciascuno da oltre 17mila euro. La combinazione vincente è stata 3, 16, 30, 53, 55, 79, con il numero Jolly 84 e il numero Superstar 66. Il prossimo jackpot in palio raggiungerà i 191 milioni di euro.

ROMA – Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto di oggi, 7 luglio 2026: 3, 16, 30, 53, 55, 79. Numero Jolly: 84. Numero Superstar: 66. Nessun “6” né “5+1” realizzati. Centrati undici 5 che vincono rispettivamente 17.123,43. Il jackpot stimato a disposizione del “6” per il prossimo concorso è pari a 191.000.000 di euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Superenalotto: nessun 6 né 5+1. Centrati undici 5 da oltre 17mila euro. Prossimo jackpot: 191 milioni

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SuperEnalotto - Drawing and Results 19 May 2026

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