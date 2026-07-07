Nessun “6” né “5+1” nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 7 luglio 2026. Di conseguenza, il jackpot continua a crescere e per il prossimo concorso metterà in palio 191 milioni di euro. Sono stati invece centrati 11 punti “5”, ciascuno dei quali si aggiudica una vincita di 17.123,43 euro. Il prossimo appuntamento con l’estrazione è fissato per giovedì 9 luglio. La combinazione vincente. Questi i numeri estratti nel concorso del 7 luglio: Combinazione vincente: 3 – 16 – 30 – 53 – 55 – 79; Numero Jolly: 84; Numero SuperStar: 66 Nessun “6” né “5+1”. L’assenza di vincitori nelle due categorie di premio più alte fa salire il montepremi destinato al “6”, che raggiunge quota 191 milioni di euro in vista della prossima estrazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - SuperEnalotto, estrazione del 7 luglio 2026: nessun “6”, jackpot sale a 191 milioni di euro

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 04/07/2026

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