Fastweb e Vodafone hanno annunciato i risultati finanziari del primo trimestre del 2026, evidenziando che le performance sono in linea con le previsioni. Le due aziende hanno riportato dati positivi riguardo a performance e sinergie, confermando le aspettative sul periodo. L’annuncio è stato rilasciato a Milano, senza ulteriori dettagli sui numeri specifici o sui risultati dettagliati.

MILANO – Fastweb + Vodafone chiude il primo trimestre 2026 con risultati finanziari e performance in linea con le attese. Prosegue la strategia basata sulla generazione di valore per tutti i segmenti di clienti – B2C, B2B e Wholesale – basata su innovazione, qualità e acquisizione di clientela ad alto valore, con l’obiettivo di stabilizzare i ricavi da servizi Telco e la marginalità complessiva, focalizzandosi sulla crescita dei ricavi da servizi ICT e beyond the core. Al 31 marzo 2026 i clienti mobili, residenziali e business si attestano a 19 milioni 910 mila, in lieve flessione dello 1,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, per una market share stabile pari al 26%.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Fastweb + Vodafone presenta i risultati del primo trimestre 2026: performance, integrazione e sinergie in linea con le attese

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