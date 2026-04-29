Gruppo Chiesi rileva le quote di KalVista Pharmaceutical per 2 miliardi di dollari

Il Gruppo Chiesi ha annunciato l'acquisto delle quote di KalVista Pharmaceuticals per un totale di 2 miliardi di dollari. La società biofarmaceutica internazionale, certificata B Corp e specializzata nella ricerca, ha completato la transazione con KalVista Pharmaceuticals, Inc. La notizia riguarda l'acquisizione di partecipazioni da parte del Gruppo Chiesi in questa azienda. La transazione è stata comunicata ufficialmente dalle parti coinvolte.