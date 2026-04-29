Gruppo Chiesi rileva le quote di KalVista Pharmaceutical per 2 miliardi di dollari
Il Gruppo Chiesi ha annunciato l'acquisto delle quote di KalVista Pharmaceuticals per un totale di 2 miliardi di dollari. La società biofarmaceutica internazionale, certificata B Corp e specializzata nella ricerca, ha completato la transazione con KalVista Pharmaceuticals, Inc. La notizia riguarda l'acquisizione di partecipazioni da parte del Gruppo Chiesi in questa azienda. La transazione è stata comunicata ufficialmente dalle parti coinvolte.
Il Gruppo Chiesi (“Chiesi”), società biofarmaceutica internazionale focalizzata sulla ricerca e azienda certificata B Corp, e KalVista Pharmaceuticals, Inc. (“KalVista”) (Nasdaq: KALV), annunciano di aver sottoscritto un accordo definitivo in base al quale Chiesi acquisirà KalVista.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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