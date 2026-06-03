Dopo quattro anni e mezzo, il trasferimento di Vlahovic dalla Juventus alla nuova squadra è stato ufficializzato. Durante il suo periodo con i bianconeri, ha totalizzato un certo numero di gol e presenze, contribuendo alle partite della squadra. La separazione arriva dopo un lungo percorso, segnato da statistiche che riflettono il suo rendimento in campo. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli del trasferimento o sui termini contrattuali.

di Francesco Spagnolo Vlahovic e la Juve si separano dopo ben quattro anni e mezzo. I numeri del serbo con i bianconeri confermano una cosa. I dettagli. L’avventura di Vlahovic con la Juventus è finita dopo quattro anni e mezzo. Il mancato accordo sul rinnovo consentirà al serbo di trovare un accordo con un altro club a parametro zero. Per capire come è andata l’esperienza dell’ex bianconero con il club bianconero andiamo ad analizzare i numeri dell’attaccante con la Vecchia Signora. Il centravanti serbo ha collezionato complessivamente oltre 150 presenze con la maglia bianconera, dimostrando una costanza realizzativa straordinaria e superando la prestigiosa quota dei 60 gol complessivi tra tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic dice addio alla Juve dopo quattro anni e mezzo: i numeri del serbo con i bianconeri

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Vlahovic-Juventus, dal rinnovo all'addio a zero: i possibili scenari | Sky Calcio Club

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