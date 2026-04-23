Dopo le voci che lo collegano al Milan, il suo agente ha avuto un contatto con una grande squadra di livello. La Juventus sta valutando le strategie per mantenere il giocatore, che finora ha dato la priorità ai bianconeri. Tuttavia, le trattative con le altre big continuano e la dirigenza sta preparando le mosse necessarie per tutelare il proprio asset. Gli aggiornamenti indicano che la situazione è in evoluzione.

di Luca Fioretti Vlahovic via dalla Juve? La dirigenza bianconera prepara la mossa decisiva per respingere i continui assalti delle rivali ma. Gli aggiornamenti. Il futuro di Dusan Vlahovic è il tema centrale in vista della prossima estate. Il centravanti serbo ha un contratto in scadenza a giugno, ma la sua priorità assoluta resta quella di difendere i colori della Juventus. Come confermato dalle indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, il ragazzo desidera prolungare la propria avventura per continuare a lottare sotto la sapiente guida tecnica di Luciano Spalletti. La dirigenza è al lavoro incessantemente per trovare al più presto un’intesa economica soddisfacente per tutte le parti in causa.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve? Il serbo da priorità ai bianconeri ma oltre al Milan ora lo sta tentando quella big: contatto con l’agente

VLAHOVIC TRADISCE LA JUVENTUS VA AL MILAN #reels #juventuscalciomercato #fc25 #fc26 #gaming

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