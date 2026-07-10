Vittorio Occorsio oggi il ricordo a cinquant’anni dal suo omicidio per mano del terrorismo neofascista
Oggi si ricordano i cinquant’anni dall’omicidio del magistrato avvenuto il 10 luglio 1976 a Roma. Mentre si recava al lavoro, è stato ucciso all’angolo tra via Mogadiscio e via Giuba. L’assassinio è stato attribuito a gruppi neofascisti legati al terrorismo. La vittima stava svolgendo il suo lavoro quando è stata colpita.
Cinquant’anni fa, il 10 luglio 1976, il magistrato Vittorio Occorsio veniva assassinato all’angolo tra via Mogadiscio e via Giuba, a Roma, mentre si recava al lavoro. Colpito a morte da Pierluigi Concutelli, militante d ell’organizzazione di estrema destra Ordine Nuovo, la sua scomparsa segnò profondamente la storia della Repubblica: fu il primo omicidio politico di un magistrato compiuto nella Capitale. Nel cinquantesimo anniversario della sua uccisione, la Fondazione Vittorio Occorsio ha promosso un percorso di memoria attraverso i luoghi simbolo della testimonianza civile e del servizio allo Stato del giudice. Le celebrazioni si sono aperte con la deposizione di una corona di fiori da parte di Roma Capitale a via Mogadiscio, luogo dell’agguato. 🔗 Leggi su Tpi.it
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50 anni fa l'omicidio del giudice Occorsio. L'intervista al nipote Vittorio.
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, Sabato 10 Luglio 1976 Il magistrato Vittorio Occorsio viene ucciso a Roma per mano del terrorista di Ordine Nuovo Pierluigi Concutelli Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+10+lu facebook
Abbiamo voluto onorare con un francobollo la memoria del giudice Vittorio Occorsio simbolo dell'impegno dello Stato nella difesa della legalità e nella lotta contro l'eversione e il terrorismo. Il suo sacrifico come degli altri magistrati caduti nell'adempimento del x.com
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