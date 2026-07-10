Vittorio Occorsio oggi il ricordo a cinquant’anni dal suo omicidio per mano del terrorismo neofascista

Notizia in breve

Oggi si ricordano i cinquant’anni dall’omicidio del magistrato avvenuto il 10 luglio 1976 a Roma. Mentre si recava al lavoro, è stato ucciso all’angolo tra via Mogadiscio e via Giuba. L’assassinio è stato attribuito a gruppi neofascisti legati al terrorismo. La vittima stava svolgendo il suo lavoro quando è stata colpita.