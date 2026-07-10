Il 10 luglio del 1976, Vittorio Occorsio fu ucciso in un agguato rivendicato da un movimento neofascista. Occorsio, pubblico ministero impegnato nella lotta contro il terrorismo e le organizzazioni neofasciste, aveva richiesto e ottenuto lo scioglimento di un partito considerato legato al fascismo. Il presidente della Repubblica ha ricordato l’episodio sottolineando che il suo esempio possa ispirare chi lavora per difendere i valori costituzionali.

“Il 10 luglio del 1976, Vittorio Occorsio venne ucciso in un agguato rivendicato da ”Ordine Nuovo”, movimento per il quale aveva chiesto e ottenuto lo scioglimento a motivo delle riconosciute finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato al presidente della Fondazione Vittorio Occorsio Eugenio Occorsio. “Sostituto Procuratore della Repubblica a Roma, aveva condotto inchieste complesse sul terrorismo, individuando connessioni tra criminalità organizzata, massoneria deviata ed eversione di estrema destra. Magistrato schivo e determinato, cercava con metodo rigoroso di definire le responsabilità penali, anche quando queste avevano implicazioni politiche scomode. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Mattarella ricorda Vittorio Occorsio: “Suo esempio illumini l’impegno di chi opera per la salvaguardia dei valori costituzionali”

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