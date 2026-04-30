Rosario Livatino | il ricordo del giudice antimafia a 36anni dal suo omicidio

Lunedì 4 maggio 2026 alle 18, l’Unione Giuristi Cattolici Italiani, Sezione “Vittorio Bachelet” di Aversa, ha organizzato una manifestazione in ricordo del giudice antimafia Rosario Livatino, nel 36° anniversario della sua uccisione. L’evento si è svolto per onorare la memoria del magistrato, assassinato in Italia nel 1989. La cerimonia ha coinvolto membri dell’associazione e rappresentanti delle istituzioni locali.

L’Unione Giuristi Cattolici Italiani, Sezione “Vittorio Bachelet” di Aversa, ha organizzato lunedì 4 maggio 2026 alle 18, una manifestazione in onore del beato Rosario Livatino, magistrato della Repubblica, nel 36° anniversario del suo martirio. Ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 a soli 38.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Rinnovato il direttivo dell’associazione “Amici del giudice Rosario Livatino”: ecco da chi è composto Porte aperte a Casa Livatino: visite guidate nella dimora del “giudice ragazzino”La dimora di viale Regina Margherita, dove Rosario Livatino visse fino al 21 settembre 1990, giorno del suo assassinio, accoglierà i visitatori con... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Aversa: l'unione giuristi cattolici italiani ricorda il beato Rosario Livatino; Rubata targa dedicata al giudice Livatino, case della Memoria: Atto grave; Rinnovate le cariche sociali del direttivo degli Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino; Arnara, successo per lo spettacolo sul giudice Livatino: sala gremita e pubblico coinvolto. Aversa, omaggio al beato Rosario Livatino dei Giuristi Cattolici ItalianiAversa (Caserta) - Una figura che continua a interrogare coscienze e istituzioni, a distanza di oltre tre decenni dalla sua morte. L’Unione Giuristi Cattolici ... pupia.tv Trentacinque anni senza il giudice Rosario Livatino, il ricordo del presidente Mattarella e della premier MeloniIl premier Meloni ricorda Livatino definendolo un eroe che non piegò mai la testa. Il presidente Mattarella: È stato autentico testimone dei valori della Repubblica Trentacinque anni fa, il 21 ... ilgiornale.it Aversa, l’Unione Giuristi Cattolici Italiani ricorda il beato Rosario Livatino, giudice e testimone attuale Vita Web Tv #unionegiuristicattolici #beatorosariolivatino - facebook.com facebook