Una Santa Messa commemorativa per il cinquantesimo anniversario dell’assassinio del giudice si è svolta presso l’Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione, con la partecipazione del presidente del Consiglio. Meloni ha affermato che l’attacco al giudice fu un tentativo di colpire lo Stato.

Una Santa Messa commemorativa in occasione del cinquantesimo anniversario dell’assassinio del giudice Vittorio Occorsio si è tenuta venerdì mattina presso l’Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione: ha partecipato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Vittima del terrorismo di estrema destra durante gli anni di piombo, il giudice condusse i processi per la strage di piazza Fontana e contro il movimento terroristico di ispirazione neofascista Ordine Nuovo. Venne ucciso a Roma la mattina del 10 luglio 1976 con trentadue colpi di mitra, mentre si recava in ufficio con la sua auto, all'incrocio tra via Mogadiscio e via Giuba, a poche decine di metri da casa sua. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Vittorio Occorsio, nel cinquantesimo anniversario dell'assassinio una Messa in Cassazione. Meloni: «Colpirono lui per aggredire lo Stato»

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Inaugurata a Roma la mostra su Vittorio Occorsio: 'Il coraggio della Giustizia

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