Anniversario del sisma dell' Emilia quattordici anni dopo le due scosse termina lo Stato di emergenza
Nel 2025, quattordici anni dopo le due scosse che hanno colpito l’Emilia nel 2012, lo Stato di emergenza per i territori interessati si è concluso. Le autorità hanno annunciato la fine delle misure di emergenza, che erano state adottate subito dopo il sisma. La decisione si riferisce alle aree colpite dal terremoto, che avevano visto interventi straordinari per far fronte ai danni. La fine dello stato di emergenza rappresenta un passaggio importante per la gestione post-sisma nella regione.
Quattordici anni dopo le due scosse che ferirono l’Emilia, nel 2025 è terminato lo Stato di emergenza per i territori colpiti dal terremoto del 2012. Un passaggio importante che sottolinea ulteriormente come la ricostruzione privata sia ormai completata: circa 20mila le abitazioni ripristinate. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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