vittorio occorsio in memoria di un magistrato ucciso dai neofascisti

Notizia in breve

Il 10 luglio 1976, un magistrato italiano è stato ucciso. Era nato nel 1929, e aveva iniziato la carriera in magistratura nel 1955. Quel giorno, è stato assassinato da Pierluigi Concutelli, membro di un gruppo terroristico di estrema destra. La sua morte è stata legata alla lotta contro il neofascismo, e la sua figura è ricordata ancora oggi per questo motivo.