Vittorio Occorsio in memoria di un magistrato ucciso dai neofascisti
Il 10 luglio 1976, un magistrato italiano è stato ucciso. Era nato nel 1929, e aveva iniziato la carriera in magistratura nel 1955. Quel giorno, è stato assassinato da Pierluigi Concutelli, membro di un gruppo terroristico di estrema destra. La sua morte è stata legata alla lotta contro il neofascismo, e la sua figura è ricordata ancora oggi per questo motivo.
La figura di Vittorio Occorsio parla ancora all’oggi soprattutto per la sua ferma lotta contro il neofascismo. Nato a Roma il 9 aprile del 1929, studi classici, in magistratura dal 1955, Occorsio venne trucidato il 10 luglio del 1976 da Pierluigi Concutelli, capo militare di Ordine Nuovo, il gruppo terrorista fondato da Pino Rauti. L’agguato lo colpì mentre era in macchina dentro la quale vennero gettati nove volantini di rivendicazione. I neofascisti lo freddarono perché Occorsio aveva capito la loro alleanza con la massoneria e le trame che stavano aggredendo la democrazia italiana attraverso tre grandi inchieste. Entrò nei meandri della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Inaugurata a Roma la mostra su Vittorio Occorsio: 'Il coraggio della Giustizia
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