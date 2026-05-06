Il magistrato Francesco Mandoi alla Di Vittorio per presentare un libro di Giuseppe Nigro
Venerdì 8 maggio 2026, alle ore 18.30, presso il salone della “Di Vittorio” in via Castello a Mesagne, si terrà la presentazione del libro “All’ombra dei tigli”. Alla manifestazione interverrà il magistrato Francesco Mandoi, che prenderà parte alla discussione e presenterà l’opera dello scrittore Giuseppe Nigro. L’evento si svolgerà nella sala all’interno della città, con la presenza di pubblico e interessati alla pubblicazione.
MESAGNE - Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 18,30, presso il salone della “Di Vittorio” in via Castello 20 a Mesagne, sarà presentato il libro “All’ombra dei tigli. Memoria e impegno civile” scritto da Giuseppe Nigro, giovane attivista antimafia originario di Francavilla Fontana. L’ autore.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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