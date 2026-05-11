Vittorio al Pontano la presentazione del libro dedicato a Vittorio Cascetta dai figli Ennio e Furio
Mercoledì 13 maggio alle 18 si terrà all’Istituto Pontano la presentazione del libro “Vittorio, l’uomo, il padre, il politico”, scritto da Ennio e Furio Cascetta e pubblicato da Editoriale Scientifica nel 2026. L’evento riguarda un volume dedicato a Vittorio Cascetta, e sarà presente anche una discussione sul contenuto del testo. La presentazione si svolgerà presso l’Istituto G. Pontano.
Mercoledì 13 maggio alle ore 18 all’Istituto G.Pontano si presenta il libro “Vittorio, l’uomo, il padre, il politico” di Ennio e Furio Cascetta (Editoriale Scientifica 2026). il volume ripercorre la storia di Vittorio Cascetta, dai primi anni come studente del Pontano a quelli in cui è stato docente presso l’Istituto, per poi dedicarsi alla lunga carriera politica. L’appuntamento sarà aperto dai saluti istituzionali del presidente dell’Istituto Pasquale Antonio “Cicci” Serra e dal benvenuto della preside Emma Armentano. Subito dopo prenderà la parola il notaio Dino Falconio, mentre Giovanni Chianelli modererà l’incontro. Al termine seguirà un piccolo rinfresco.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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Il Maggio dell'Istituto Pontano si presenta ricco di appuntamenti: Mercoledì 13 maggio ore 18.00, Sala degli Specchi Istituto G. Pontano: Presentazione del libro di Ennio e Furio Cascetta Vittorio - l'uomo, il padre, il politico (Editoriale Scientifica 2026). Un ap facebook