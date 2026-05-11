Vittorio al Pontano la presentazione del libro dedicato a Vittorio Cascetta dai figli Ennio e Furio

Mercoledì 13 maggio alle 18 si terrà all’Istituto Pontano la presentazione del libro “Vittorio, l’uomo, il padre, il politico”, scritto da Ennio e Furio Cascetta e pubblicato da Editoriale Scientifica nel 2026. L’evento riguarda un volume dedicato a Vittorio Cascetta, e sarà presente anche una discussione sul contenuto del testo. La presentazione si svolgerà presso l’Istituto G. Pontano.

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