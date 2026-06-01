La Virtus Bologna domina gara 2 | Edwards da sogno serie con Venezia in parità

Da gazzetta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Virtus Bologna ha vinto la seconda partita contro Venezia con un punteggio di 98-79, raggiungendo un vantaggio massimo di 29 punti. Edwards ha segnato 25 punti, mentre Diouf ha concluso con una doppia doppia. La squadra ha preso subito il comando e non ha più ceduto il controllo del gioco.

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In Laguna si va con la serie in parità. Di fronte al burrone rappresentato da un secondo k.o., in gara 2 la Virtus Bologna sterza fin dal primo istante e domina la Reyer Venezia sul 98-79. In Fiera per la squadra di Jakovljevic va tutto a gonfie vele. Cinica, compatta, letale sotto canestro e con un Carsen Edwards in versione demone, con 25 punti e percentuali altissime come il 68 da tre, mentre Paris si ferma a 6 punti. Un mix letale che procura 20 punti di vantaggio già prima della pausa lunga, sfiorando il trentello nel finale dopo i soli 12 punti subiti nel terzo periodo. Fondamentale Diouf, il migliore per valutazione (29) frutto della doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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