Fortitudo ufficiale anche Radonjic Un’ala moderna che ci permette di cambiare facilmente strategia

Todor Radonjic firma con la Fortitudo per due anni, diventando il terzo acquisto della squadra dopo Guariglia e Zanelli. L’ala, definita “moderna”, permetterà alla squadra di cambiare strategia facilmente. La firma è ufficiale e l’accordo è stato annunciato oggi.

Bologna, 6 luglio 2026 – Todor Radonjic firma per la Fortitudo. Terzo colpo di mercato in entrate per la Flats Service che dopo Guariglia e Zanelli firma, con un contratto biennale anche Radonjic. Ventinove anni, 197 centimetri per 94 chilogrammi, “Tosho” è nato a Podgorica in Montenegro e nelle ultime due stagioni ha vestito la casacca di Brindisi, della quale è stato anche il capitano. Grande lavoratore, solido sui due lati del campo, Radonjic si è formato cestisticamente nella Stella Azzurra Roma, dove ha conseguito la formazione italiana, costruendo poi la sua carriera attraverso le esperienze a Roseto, Tortona, Siena, Fabriano, Latina e Forlì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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