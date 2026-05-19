Lite in pieno centro due uomini accoltellati
Due uomini sono rimasti feriti con colpi di arma bianca durante una lite avvenuta nel centro di Pescara, nei pressi dell’incrocio tra corso Vittorio Emanuele II e via Quarto dei Mille. L’incidente si è verificato in un'area molto frequentata, attirando l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. Attualmente non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze e sui motivi della lite.
Lite tra stranieri in corso Vittorio Emanuele II, nei pressi dell’incrocio con via Quarto dei Mille, a Pescara. Il bilancio, secondo le prime informazioni, sarebbe di due uomini accoltellati. L’episodio è avvenuto nella serata di martedì 19 maggio. Abbonati per leggere i nostri approfondimenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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