Lite in pieno centro due uomini accoltellati

Da ilpescara.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono rimasti feriti con colpi di arma bianca durante una lite avvenuta nel centro di Pescara, nei pressi dell’incrocio tra corso Vittorio Emanuele II e via Quarto dei Mille. L’incidente si è verificato in un'area molto frequentata, attirando l’attenzione di passanti e forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. Attualmente non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze e sui motivi della lite.

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Lite tra stranieri in corso Vittorio Emanuele II, nei pressi dell’incrocio con via Quarto dei Mille, a Pescara. Il bilancio, secondo le prime informazioni, sarebbe di due uomini accoltellati. L’episodio è avvenuto nella serata di martedì 19 maggio. Abbonati per leggere i nostri approfondimenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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