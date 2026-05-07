Fiuggi lite violenta in strada | uomo lancia il cellulare contro la donna e finisce nei guai

A Fiuggi, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in seguito a una lite tra un uomo e una donna, entrambi in stato di ebbrezza e noti alle forze dell’ordine. Durante il diverbio, l’uomo ha lanciato il cellulare contro la donna. La discussione si è protratta in strada, attirando l’attenzione dei passanti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Intervento della Polizia di Stato a Fiuggi, dove gli agenti del Commissariato sono stati chiamati a gestire una violenta lite tra un uomo e una donna, entrambi in evidente stato di ebbrezza e già noti alle forze dell’ordine.La colluttazione e l’intervento degli agentiI due sono stati intercettati.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Violenta lite in piazza Kennedy: donna aggredita finisce in ospedaleTempo di lettura: < 1 minutoMomenti di forte tensione nel cuore di Avellino, dove una violenta lite è degenerata in aggressione fisica. Lite con la mannaia. Finisce nei guai un cinquantenneIn città era ancora forte la commozione per la morte del giovane Abanoub Youssef colpito con una coltellata da un coetaneo all’interno della scuola... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Fiuggi, Lite sfocia in aggressione in un centro di accoglienza: denunciato un uomo; Fiuggi, lite al centro d’accoglienza: mediatore denunciato per aggressione con pistola softair; Mediatore culturale litiga nel centro di accoglienza a Fiuggi, nei guai per aggressione armata e droga; Lite al centro d’accoglienza: aggressione con pistola softair. Lite sfocia in aggressione in un centro di accoglienza: denunciato un uomoI fatti sono degenerati a tal punto che un quarantenne ha estratto una pistola da softair. In casa aveva anche dell'hashish ... ciociariaoggi.it FIUGGI: PAURA PER VALERIO AGNOLI. L'INCIDENTE E L'APPELLO DEL CAMPIONE Dopo milioni di chilometri percorsi sulle strade di tutto il mondo, il pericolo ha colpito a un passo da casa. Il nostro concittadino e già campione di ciclismo Valerio Agnoli è - facebook.com facebook