Prato uomo rimane bloccato in mezzo al fiume Bisenzio in piena | soccorso dai vigili del fuoco

Ieri un uomo è rimasto intrappolato nel fiume Bisenzio, che era in piena, e ha dovuto essere soccorso dai vigili del fuoco. L’uomo aveva trovato rifugio su una piattaforma di cemento nell’alveo del fiume, usata di solito come punto di appoggio improvvisato, quando è stato improvvisamente sommerso dall’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per portarlo in salvo.

È accaduto ieri: l'uomo aveva cercato riparo sulla piattaforma di cemento situata nell'alveo del fiume Bisenzio - abitualmente utilizzata come giaciglio di fortuna -quando è stato sommerso dall'acqua.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Resta bloccato in mezzo al Bisenzio dalla piena del fiume, soccorso dai vigili del fuocoPrato, 7 maggio 2026 – Non è la prima volta che capita: la piena del Bisenzio sorprende chi "frequenta” sotto al ponte sul Bisenzio alla Passerella,... Prato: salvato sul greto del Bisenzio in piena dall’intervento dei Vigili del fuocoPRATO – Pare sia stato sorpreso dalla piena del Bisenzio proprio mentre si trovava sul greto del fiume. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Prato, rimane bloccato dalle correnti del Bisenzio. Uomo recuperato e illeso. Prato, uomo rimane bloccato in mezzo al fiume Bisenzio in piena: soccorso dai vigili del fuocoIl fiume Bisenzio ha rischiato di trasformarsi in una trappola mortale a Prato per un uomo che, nonostante l’allerta meteo, ieri aveva cercato riparo sotto il ponte della Passerella, nei pressi di ... fanpage.it Prato, rimane bloccato dalle correnti del Bisenzio. Uomo recuperato e illesoSul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Prato, con il supporto di tre unità del soccorso acquatico del Comando. Portandosi in prossimità del malcapitato, lo hanno recuperato e portato sulla ... 055firenze.it