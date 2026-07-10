Vinitaly and the city Sibari il 17 luglio l' incontro Ismea ' Il mondo del vino tra cambiamenti e opportunità'

Il 17 luglio alle 21.30 si terrà a Sibari l'incontro organizzato da Ismea intitolato “Il mondo del vino tra cambiamenti e opportunità”. L’evento si svolgerà durante Vinitaly and the City e affronterà le sfide e le prospettive del settore vinicolo. La discussione sarà aperta a professionisti e appassionati, con focus su tendenze di mercato, innovazioni e sostenibilità. L’appuntamento si inserisce nel calendario di iniziative legate alla manifestazione.

Roma, 10 lug. (Adnkronos) - Sarà l'incontro Ismea “Il mondo del vino tra cambiamenti e opportunità”, in programma venerdì 17 luglio alle ore 21.30 nell'area Masaf, il momeneto centrale della partecipazione dell'Istituto a Vinitaly and the City Sibari, la manifestazione in programma dal 17 al 19 luglio nella cornice del Parco Archeologico di Sibari: tre giorni di degustazioni, talk, masterclass e appuntamenti culturali dedicati al racconto del vino italiano, con un focus specifico sui vini calabresi e sul contributo che la regione offre al patrimonio enologico nazionale. L'appuntamento del 17 luglio, promosso da Ismea presso l'area del... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Vinitaly and the City Sibari e Reggio Calabria presentato presso la Camera dei dei Deputati

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