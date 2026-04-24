Si è conclusa domenica 15 aprile la fiera Vinitaly 2026, con un bilancio positivo per il settore vinicolo del Trentino. Durante l'evento, i buyer provenienti da diversi Paesi hanno espresso entusiasmo per le proposte del territorio, che ha presentato un’immagine coerente e di qualità. La manifestazione ha evidenziato nuove opportunità a livello internazionale, confermando la presenza del Trentino tra le regioni vinicole più interessanti.

TRENTO – Si è chiuso domenica 15 aprile il sipario su Vinitaly 2026, e il bilancio per il Trentino del vino è netto: una presenza autorevole, un racconto coerente, un territorio che ha saputo emozionare. Dal 12 al 15 aprile, il Padiglione 3 di Veronafiere ha ospitato il cuore pulsante di un sistema territoriale che raramente trova altrove la sua complessità riunita sotto un unico tetto. Il Consorzio Vini del Trentino, con il sostegno determinante della Provincia Autonoma di Trento e di Trentino Marketing, ha animato un’area istituzionale che è stata molto più di uno spazio espositivo: un luogo di racconto, di relazione e di scoperta. Accanto...🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Vinitaly 2026, il bilancio del Consorzio Vini del Trentino: buyer entusiasti e nuove opportunità internazionali

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