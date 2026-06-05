All’Arena di Verona il brindisi di Vinitaly per celebrare l’Italia Unesco | Il vino è una delle più grandi espressioni del paese

Notizia in breve

All’Arena di Verona si è svolto un brindisi collettivo in occasione di Vinitaly, con l’obiettivo di celebrare l’Italia come patrimonio Unesco. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e telecamere di Rai1, con un focus sul vino come espressione culturale del paese. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti del settore vinicolo e istituzioni, sottolineando il legame tra tradizione e riconoscimento internazionale.