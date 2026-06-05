All’Arena di Verona il brindisi di Vinitaly per celebrare l’Italia Unesco | Il vino è una delle più grandi espressioni del paese
All’Arena di Verona si è svolto un brindisi collettivo in occasione di Vinitaly, con l’obiettivo di celebrare l’Italia come patrimonio Unesco. L’evento ha visto la partecipazione di pubblico e telecamere di Rai1, con un focus sul vino come espressione culturale del paese. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti del settore vinicolo e istituzioni, sottolineando il legame tra tradizione e riconoscimento internazionale.
Un grande brindisi collettivo nell’anfiteatro veronese, davanti alle telecamere di Rai1 e a un pubblico internazionale. Sarà questo uno dei momenti simbolici di “Campioni del mondo: Italia loves Unesco”, lo spettacolo in programma venerdì 5 giugno all’Arena di Verona per celebrare il primato. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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