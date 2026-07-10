Vincenzo Comunale ha annunciato il suo tour nazionale per il 2027. Le prevendite sono già attive dal 9 luglio su Ticketone e riguardano i concerti in programma nei teatri di Bologna, Firenze e Modena. A partire da settembre, le date si sposteranno anche a Misano Adriatico. Le date sono state rese note e i biglietti possono essere acquistati online.

Parte il nuovo tour di Vincenzo Comunale. Prevendite aperte dal 9 luglio su Ticketone anche per i teatri di Bologna, Firenze, Modena e da settembre Misano Adriatico. Vincenzo Comunale, tra le più interessanti voci della stand up comedy italiana, inserito dalla rivista Forbes nella lista dei 100 italiani under 30 più influenti, torna in scena a Napoli, Roma, Milano e Torino, con il suo nuovo spettacolo “Prima Pagina: Edizione Straordinaria”, mentre a Firenze, Bologna, Misano Adriatico e Modena con lo spettacolo “Prima pagina”. Le prevendite sono attive al seguente link linktr.eevincenzocomunale La tournée 2027 di Comunale è una produzione Best Live in collaborazione con Full Heads Comedy. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Vincenzo Comunale, annuncia il tour nazionale del 2027: calendario e prevendite attive

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