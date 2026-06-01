Claudio Baglioni ha annunciato di avere una polmonite interstiziale e ha comunicato che il suo tour previsto per quest'anno sarà posticipato al 2027. A meno di un mese dalla prima data in Piazza San Marco a Venezia, il cantante ha spiegato di dover interrompere le esibizioni per motivi di salute. La decisione riguarda tutte le tappe dello spettacolo, che sono state rinviate a data da destinarsi.

A poco meno di un mese dalla prima data del tour che si sarebbe dovuta tenere in Piazza San Marco a Venezia, Claudio Baglioni ha annunciato lo stop momentaneo dalla musica dovuto a problemi di salute. Su Instagram il cantautore romano ha comunicato in un video ha raccontato ai fan il percorso affrontato negli ultimi giorni e la scoperta della polmonite interstiziale: “Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni’, questa è una frase del brano Uomo Di Varie Età ed è servita a raccontare un aspetto della mia vita e del mio mestiere, il fatto di prendere trattenere e di usare gli occhi ed i polmoni per farlo.Attraverso gli sguardi di fuori e di dentro cercare di catturare intenzioni e suggestioni, cose da trasferire a coloro che mi avrebbero ascoltato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Claudio Baglioni annuncia: “Ho una polmonite interstiziale”, il tour slitta al 2027

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Claudio Baglioni rinvia il tour di un anno: Ho polmonite interstiziale acuta

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