L'International Skating Union ha annunciato il calendario ufficiale del circuito mondiale di short track per la stagione 2026-2027. La competizione prenderà il via già a ottobre e proseguirà con diverse tappe prima dei Campionati mondiali, previsti per marzo. Le date e i luoghi delle varie gare sono stati resi noti, segnando l'inizio di una nuova stagione di gare internazionali per gli atleti di questo sport.

Il calendario dell’edizione 2026-27 del World Tour, ossia il massimo circuito dello short-track, è stato ufficializzato dall’ International Skating Union (ISU). L’organo di governo internazionale della disciplina ha contestualmente annunciato date e luoghi dei Mondiali e degli Europei. Pochi gli appuntamenti clou in Europa, mentre sarà l’Asia a recitare la parte della leonessa. Si comincerà già a fine ottobre in Canada, con il doppio appuntamento di Vancouver e Montreal. Seguiranno tre settimane di pausa, dopo le quali vi sarà un impegnativo trittico asiatico a cavallo dei mesi di novembre e dicembre. Questo inedito tris di tappe si dipanerà fra la Corea del Sud (Seoul) e la Cina (Shanghai e Pechino).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short Track, calendario World Tour 2026-2027: date e programma. Si comincia già a ottobre, i Mondiali a marzo

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