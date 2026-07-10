VIDEO TUTORIAL | PNRR digitale scuola bando per 120 docenti nelle equipe formative scadenza 17 luglio | come fare la domanda

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha aperto le candidature per 120 docenti che faranno parte delle nuove Équipe Formative Territoriali per l’anno scolastico 2026-2027. La scadenza per presentare la domanda è il 17 luglio. È disponibile un video tutorial che spiega come procedere alla compilazione della domanda di partecipazione.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente dato il via alla selezione per la costituzione delle nuove Équipe Formative Territoriali, che opereranno nell’anno scolastico 20262027. Si tratta di una delle iniziative più ambiziose legate al PNRR, che punta a creare una rete di professionisti in grado di accompagnare le scuole nel percorso di innovazione didattica e transizione digitale. L’avviso pubblico, pubblicato nelle scorse settimane, offre 120 posti totali suddivisi tra posizioni in comando e in esonero. Vediamo nel dettaglio tutti i requisiti, le scadenze e le modalità di partecipazione. Il bando prevede due diverse tipologie di incarico, tra le quali i candidati devono obbligatoriamente scegliere. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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VIDEO TUTORIAL | PNRR digitale scuola: bando per 120 docenti nelle equipe formative

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