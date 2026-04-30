Incidente a Borgaro Torinese | auto prende fuoco mentre è in marcia e resta distrutta il conducente si mette in salvo
Un'auto Ford Puma nera è stata coinvolta in un incendio nel centro di Borgaro Torinese durante l'ora di pranzo di oggi, giovedì 30 aprile 2026. La vettura è andata completamente distrutta dalle fiamme mentre era in movimento, ma il conducente è riuscito a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e accertare le cause dell’incendio.
Un'auto Ford Puma nera è stata distrutta da un incendio nel centro di Borgaro Torinese all'ora di pranzo di oggi, giovedì 30 aprile 2026. Il rogo è divampato all'incrocio tra viale Martiri della Libertà, via Torino, piazza Vittorio Veneto e via Caselle. Il conducente della vettura stava.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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